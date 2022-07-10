مصرع وإصابة 3 بانقلاب سيارة في كفر الشيخ

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة بكوبري، في محافظة كفر الشيخ.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة مديرية الصحة وإسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بانقلاب سيارة بالكوبري الأزرق بكفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة اثنين أخرين، وجرى نقل جثة المتوفى والمصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

من خلال التقرير الطبي تبين مصرع "ر. ص"، وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة، وإصابة "ل. ر"، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "و. م"، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.