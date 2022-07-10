الأحد 10 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تزوج شقيقة فريدة فهمي.. قصة نجاح فرقة رضا بعد 60 عاماً من النجاح الفني

محمود رضا
محمود رضا
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في مثل هذا اليوم توفي الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز الـ 90 عامًا بعد 60 عامًا من العطاء الفني وتصميم الرقصات لعدد كبير من الأفلام، والمشاركة في مهرجانات عالمية وتقديم عروض فنية من خلال فرقة رضا التي أسسها مع شقيقه المخرج علي رضا.

محمود رضا وفريدة فهمي 

كوّن محمود رضا مع الفنانة فريدة فهمي ثنائيًا قويًا من خلال تقديم عدد من الاستعراضات والرقصات التي احتفت بها عدد كبير من دول العالم، كما ارتبط محمود رضا عاطفيًا بالشقيقة الكبرى لفريدة فهمي، وهى فريدة فهمي التي كانت تعاني من مرض في القلب يهدد حياتها، ولكنه أصر على الزواج بها، ولكن توفيت زوجته بعد صراع مع المرض، وتزوج مرة أخرى من فتاة أجنبية وأنجب منها ابنته الوحيدة الفنانة شيرين رضا، فيما ارتبط شقيقه علي رضا بالفنانة فريدة فهمي وتزوجها رغم فارق السن بينهما.

أفلام قدمتها فرقة رضا

رغم النجاح الكبير الذي حققته فرقة رضا بقيادة محمود رضا في القرن الماضي، إلا أنها لم تقدم سوى ثلاثة أفلام فقط كبطولة مطلقة، واكتفت الفرقة بتصميم الرقصات للأفلام والمسرحيات والمشاركة بها إضافة إلى السفر لجميع أنحاء العالم وتقديم مختلف أنواع الرقصات.

ومن الأفلام التي أداها فريق فرقة رضا فيلم «إجازة نص السنة» عام 1962 مع الفنانة ماجدة وعبدالمنعم إبراهيم، تأليف محمد عثمان، إخراج علي رضا، وقدمت الفرقة عدد من الاستعراضات أشهرها «عايزين ناكل».

فرقة رضا وغرام في الكرنك

قادت فرقة رضا بطولة فيلم “غرام في الكرنك” عام 1967 للمخرج علي رضا، وتأليف محمد عثمان، بطولة أمين الهنيدي، عبد المنعم إبراهيم، وتقديم عدد من الاستعراضات منها “الأقصر بلدنا”، و"حتشبسوت"، و"البت بيضا".
وقدمت فرقة رضا عام 1970 فيلم “حرامي الورقة” مع نجلاء فتحي، عبدالمنعم إبراهيم، توفيق الدقن، حسن مصطفى، إخراج علي رضا، تأليف محمد عثمان.

فيلم مهرجان في مهرجا نجلاء فتحي القلب فنانة المسرح

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وائل لطفي

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