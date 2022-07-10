«إرهاب وتبرأ الجميع منه».. أزمات فضل شاكر تطارده منذ سنوات

تصدر الفنان فضل شاكر، مؤشرات البحث على محرك جوجل بعد ساعات من التدوينة التي استغاث بها من تداعيات احتجازه لفترة طويلة بمخيم عين الحلوى، حيث كتب عبر تويتر: «بكرا بيصيرو 18 عيد وأنا محجوز بمخيم عين الحلوى وما عامل شيء، وكل التهم ضدي ملفقة وأتحدى الدولة إذا كان علي أي دليل».

وترصد "الدستور" أبرز أزمات فضل شاكر على مدار الفترة الماضية.

"اعتزاله في 2012"

في ظل شهرته الكبيرة، أعلن فضل شاكر اعتزاله نهائيا الغناء في عام 2012 لأسباب دينية وسياسية، ولكنه عاد عام 2018 عن هذا القرار.

واشتهر فضل شاكر بالتزامه الديني في حياته، وقبل اعتزاله في عام 2012، كان يحضر الكثير من الجلسات الدينية ويتردد على المساجد ثم أعلن الاعتزال، لذلك لم يكن القرار غريبا على جمهوره.

"ضد نظام الأسد"

كان فضل شاكر ضد نظام بشار الأسد وظهر ذلك في المناسبات الكبرى التي قرر الإعلان فيها في مهرجان موازين بالمغرب عام 2012.

"حكمين بالحبس"

أصدرت المحكمة العسكرية حكمين غيابيين بحق فضل شاكر، الأول في عام 2016، والذي قضى بسجنه خمس سنوات وغرامة 500 ألف ليرة بتهمة التهجم على دولة شقيقة، خلال مقابلة أجراها من مخيم عين الحلوة عام 2014.

"قضية الشيخ أحمد الأسير"

في عام 2017، أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية، قرار بالحكم على شاكر بالسجن 15 عامًا بالأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية بقضية الشيخ أحمد الأسير التي قضت فيها الحكم على الأسير بالإعدام.

"اتهامه في معركة عبرا"

اتهم فضل شاكر في أحداث معركة عبرا، التي حدثت عام 2013، وكانت الواقعة هي اشتباكات بين الجيش اللبناني وبين الشيخ الأسير.

وحصل فضل شاكر في عام 2018، ببراءة من القضاء اللبناني في دعوى مدنية من قبل رئيس بلدية حارة صيدا قدمها عام 2013، ولكن هذه البراءة خاصة فقط بالدعوى الشخصية وليس بمحاكمته أمام القضاء العسكري.

"نفي صلته بأحداث عبرا"

نفى فضل شاكر خلال وثائقي استقصائي على شاشة قناة الجديد في مارس عام 2018، صلته بأحداث عبرا، وكشف عن رغبته في العودة للحياة الطبيعة.

"إزالة صوته من تتر مسلسل"

بعد اختيار شركة العدل جروب شاكر للغناء في تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى" بمايو 2018، قررت إزالة صوته عن التتر بسبب الهجوم الكبير من قبل المعارضين عن عودته مرة آخرى كونه انضم إلى جماعة مسلحة ومحكوم عليه بالسجن.

"ابنه يمنعه من حضور فرحه"

منع الفنان محمد شاكر، والده الفنان اللبناني الكبير فضل شاكر من حضور حفل زفافه، في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة اللبنانية بيروت، خوفا من الملاحقة القانونية وسجل شاكر أغنية جديدة بصوته، لكي تعرض في حفل الزفاف.