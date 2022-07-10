الأحد 10 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل سرق حقيبة يد من سيدة فى القناطر الخيرية

ضبط
ضبط
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل أثناء محاولة سرقة حقيبة يد لربة منزل، وذلك بمساعدة الأهالي بالمنطقة.
تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بضبط عاطل، أثناء محاولته سرقة حقيبة يد خاصة بربة منزل بمنطقة محطة السكة الحديد دائرة المركز.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تمكن الأهالي من ضبط "ع. أ. م"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، أثناء قيامه بسرقة حقيبة يد للمدعوة "ر. ع. إ"، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء تواجدها بمحطة السكة الحديد بالقناطر الخيرية، وبداخلها مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية.

وتم ضبطه وبحوزته المسروقات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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