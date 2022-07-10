الأحد 10 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد تصدرها التريند بسبب «الإقامة الذهبية».. كل ما تريد معرفته عن منى فاروق

منى فاروق
منى فاروق
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وجهت الفنانة منى فاروق، عبر فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، الشكر لدولة الإمارات حكومة وشعبًا على منحها الإقامة الذهبية، قائلة: «كل الشكر لحكومة الإمارات، ولحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحي الإقامة الذهبية من فئة المبدعين والموهوبين».

وأضافت منى فاروق: «خدت الإقامة الذهبية حالًا، وأصبح معايا على باسبوري الإقامة الذهبية، فخورة جدًا بها، ناس كثير أوي بتتمناها، فخورة إن بعد 4 سنين إقامة في الإمارات أخذتها، فخورة إني ممثلة مصرية حصلت على الإقامة الذهبية، كل الشكر للإمارات وكل مواطن إماراتي ساعد إني أخد الإقامة.. الإمارات احتضنتني، وكل الشكر لدولتي مصر، فخورة إني مصرية بأمثل مصر في الإمارات".

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن الفنانة منى فاروق: 

1- منى فاروق ولدت عام 1995، وكانت تعشق التمثيل منذ صغرها وتود أن تصبح من كبار الممثلين.

2-  في حديث إعلامي، اعتبرت منى فاروق أن سعاد حسني هي «قدوتها» في الفن، ودائما كانت تعيد تمثيل مشاهد لها من أعمالها أمام والديها، وذلك خلال مشاهدتهم للتلفزيون.

3- بداية منى فاروق الفنية كانت من خلال المُشاركة في بعض الإعلانات التجارية، التي كانت بوابتها لاقتحام عالم التمثيل.

4- انتشرت شائعات تفيد بهروبها من منزل أسرتها في عمر 17 عامًا، من أجل دخول مجال التمثيل.

5- بدايات منى فاروق السينمائية جاءت من خلال اختيار المخرج إسماعيل فاروق لها؛ للمشاركة في فيلم «الخلبوص» مع محمد رجب عام 2015، حيث أسند لها دور «هبة» صديقة الفنانة سامية الطرابلسي التي تسعى لزواج صديقتها من «زير النساء» رجب.

6- في تصريحات سابقة أكدت منى فاروق إنها ترفض تماما أدوار الإغراء، وتفضل تجسيد الأدوار الكوميدية، وكذلك أدوار الشر.

7- تمنت منى فاروق التمثيل أمام الراحل عمر الشريف، والتمثيل أمام «الزعيم» عادل إمام، وأحمد السقا. 

8- قالت في أكثر من تصريح صحفي أن الجمهور يشبهها بالفنانة دنيا سمير غانم. 

9- شاركت منى فاروق مع ياسر جلال بطولة مسلسله الأخير «رحيم» الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وكذلك كان لها مشاركة أخرى تجمعهما من خلال مسلسله «ظل الرئيس» عام 2017.

10- شاركت في بعض الأعمال السينمائية ومنها «الخلبوص» مع محمد رجب، و«الهرم الرابع» مع أحمد حاتم، أما الدراما التليفزيونية شاركت في «الأب الروحي» و«مولانا العاشق» و«ظل الرئيس» و«رحيم».

مصر الاقامة رمضان فيلم شهر رمضان السينمائي

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وائل لطفي

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