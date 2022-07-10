بينهم قعيدة.. الحماية المدنية تنقذ أسرة كاملة من حريق بشقة مدينة نصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، من إنقاذ أسرة مكونة من 3 أفراد من حريق شقة سكنية دون إصابات بمدينة نصر.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في شقة بالطابق الرابع شارع أحمد فخري بمدينة نصر أول.

على الفور تم توجيه ٤ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة كرات اللهب التي دمرت محتويات الشقة بالكامل، وتم إنقاذ أسرة من ٣ أفراد بينهم قعيدة دون إصابات، وسط ترحيب من أهالي المنطقة للجهود الكبيرة التي بذلها قوات الحماية المدنية وتعاملهم الفوري مع البلاغ.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.