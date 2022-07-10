الأحد 10 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يشهدون توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والمراقبة لمقدمي خدمات الجمع والنظافة للمخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة

جريدة الدستور
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◄ الدكتورة ياسمين فؤاد: تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى إدارة منظومة المخلفات يساهم في استدامتها وتعظيم الاستثمار في المخلفات

◄ اللواء محمود شعراوى: وضع آلية ذكية متكاملة لرقاية منظومة المخلفات بالعاصمة لضمان حكومتها وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة 



شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوى وزير التنمي المحلية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة بمناطقها الأربعة وذلك بين وزارة التنمية المحلية وشركة " انفيرون أدابت"  .

وقع على العقد كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والمهندس مصطفى خيرت رئيس مجلس إدارة شركة " انفيرون أدابت"  .

حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية والمحافظة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة والشركة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قيام شركة انفيرون ادابت برصد ومراقبة مقدي خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، يأتي كنموذج لإشراك القطاع الخاص فى إدارة منظومة المخلفات، ، التي يتم بناؤها على مدار السنوات الماضية، وتتولى وزارة البيئة فيها الدور التنظيمي والتخطيطي والرقابي، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، للعمل على أكثر من محور كتنفيذ البنية التحتية للمنظومة ووضع عقود التشغيل، وتهيئة المناخ العام من خلال بناء الهيكل التنظيمي وتنفيذ حوار مجتمعي يضمن إشراك جميع الفئات المعنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن صدور أول قانون لإدارة وتنظيم المخلفات في مصر رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، والذي عملت على اعداده وزارة البيئة مع مختلف الجهات المعنية والشركاء، يتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال ادارة المخلفات والمشاركة المجتمعية في حل هذه المشكلة، وتعزيز فكرة المسئولية الممتدة للمنتج، ويقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة تبعا للقانون بمتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الأطراف، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للمحافظة، واقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة في التصدي لمشكلة المخلفات، في علاقة من المنفعة المتبادلة التي تساهم في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار في مجال ادارة المخلفات، والحد من الإنبعاثات الصادرة عن تراكم المخلفات والتي تساهم في حدة آثار تغير المناخ، حيث تسعى مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 لطرح العلاقة بين المخلفات آثار تغير المناخ كمجال جديد للنقاش في مؤتمرات المناخ، وإطلاق مبادرة عالمية للمخلفات ضمن فعاليات المؤتمر.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن هذا التعاقد سيتيح وضع منظومة ذكية متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء عمل شركتى " انفيروماستر " و "ارتقاء" لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية البالغة حوالى 18 حياً ، بالإضافة إلى جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التي تعمل في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يخلق روح من التنافس بين الجميع ويحقق ما تسعى إليه الدولة بإعادة الشكل الحضارى والجمالى للعاصمة وإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين .

وشدد وزير التنمية المحلية على سعى الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في بناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وتفعيلاً للبرنامج الثالث من المنظومة القائمة على التطوير المؤسسى وحوكمة المنظومة واستدامتها على مستوى عقود عمليات الجمع والنظافة أو عقود عمليات التدوير وإدارة خلايا الدفن الصحى الآمن وكذا تنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي الشركة من خلال فريق عمل متخصص

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