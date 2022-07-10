المعمل الجنائي يفحص خسائر حريق شقة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأحد، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقة سكنية بشارع أحمد فخري بمدينة نصر؛ لتحديد حجم الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، بنشوب حريق في شقة سكنية بمدينة نصر ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط النيران لمحاصرتها ومنع امتدادها للأماكن المجاورة وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.