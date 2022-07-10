من جنسيات مختلفة.. وصول 15 ألف سائح لمطار الغردقة اليوم

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، 100 رحلة طيران دولية أغلبها وافدة من المطارات الأوروبية، وتقل على متنها 15 ألف سائح من جنسيات مختلفة.

واستعدت المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة لاستقبال المعيدين والمحتفلين بعيد الأضحى المبارك بتجهيزات خاصة، ووضع برامج ترفيهية، طوال أيام العيد، حيث ارتفعت نسب الإشغال بشكل كبير ووصلت بعدد من الفنادق لـ100%، ورفعت الفنادق السياحية أسعار الغرف لمواجهة زيادة الإقبال، بالإضافة إلى إعلان فنادق أنها كاملة العدد طوال فترة العيد وبعدها.

وقال أسامة منير عضو غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، إن نسب الإشغال ارتفعت هذا الموسم تزامناً مع الإجازة الصيفية وعيد الأضحي، مؤكدًا أنه هناك فنادق أعلنت أنها كاملة العدد، مشيرًا إلى أن الفنادق جهّزت برامج وعروض خاصة ستنطلق خلال أيام العيد للنزلاء بها.