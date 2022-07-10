الأحد 10 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

من جنسيات مختلفة.. وصول 15 ألف سائح لمطار الغردقة اليوم

مطار الغردقة الدولي
مطار الغردقة الدولي
ads

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، 100 رحلة طيران دولية أغلبها وافدة من المطارات الأوروبية، وتقل على متنها 15 ألف سائح من جنسيات مختلفة.

واستعدت المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة لاستقبال المعيدين والمحتفلين بعيد الأضحى المبارك بتجهيزات خاصة، ووضع برامج ترفيهية، طوال أيام العيد، حيث ارتفعت نسب الإشغال بشكل كبير ووصلت بعدد من الفنادق لـ100%، ورفعت الفنادق السياحية أسعار الغرف لمواجهة زيادة الإقبال، بالإضافة إلى إعلان فنادق أنها كاملة العدد طوال فترة العيد وبعدها.

وقال أسامة منير عضو غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، إن نسب الإشغال ارتفعت هذا الموسم تزامناً مع الإجازة الصيفية وعيد الأضحي، مؤكدًا أنه هناك فنادق أعلنت أنها كاملة العدد، مشيرًا إلى أن الفنادق جهّزت برامج وعروض خاصة ستنطلق خلال أيام العيد للنزلاء بها.

سياحة الدول مطار الغردقة الدولي الفنادق السياحية المطارات الاوروبية جنسيات مختلفة رحلة طيران دولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

«هددنى هيولع فيا».. آمال أبوالمجد تتحدث لـ«الدستور» عن أزمتها مع زوجها

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2022 رسمية وبين الأصدقاء

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

أفضل صور ورسائل التهاني للأحباب بعيد الأضحى عام 2022

برقيه تهنئه بعيد الاضحى المبارك 2022

القبض على مالك مصنع أحذية فى المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

توفيق الحكيم النخبة والجماهير

ماجد حبته

يوبيل الـ«CIA» الماسى

مؤمن المحمدي

سمير رجب ومحمود الخطيب

د. منى حلمى

تجليات فقه «القفة» لذبح نساء الأمة

حسين دعسة

استقالة واغتيال.. صيف سياسي حار

صفاء النجار

غطاء الرأس من التمييز الطبقى إلى الشعار السياسى

د. بهي الدين مرسي

لذة الفشل.. رؤية خارج الصندوق

أحمد سعد زايد

كيفية تفعيل الأقليات العربية بالغرب؟

صور

ممشى أهل مصر

احتفالات عيد الأضحى المبارك

احتفالات عيد الأضحى المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إسرائيل فشلت فى الإضرار بقدرات طهران النووية

إسرائيل تصادق على قرار بإغلاق سفارتها لدى إريتريا

«رؤية مستقبلية للشرق الأوسط».. ماذا يريد الرئيس الأمريكى من زيارته لإسرائيل؟