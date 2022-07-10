سعر الدولار أمام الجنيه فى ثانى أيام عيد الأضحى 2022

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأحد 10 يوليو 2022 الموافق ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، استقرارًا ملحوظًا في البنوك ومكاتب الصرافة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ثانى أيام عيد الأضحى

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 10 يوليو 2022 ثانى أيام عيد الأضحى، في البنك الأهلي المصري، 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 18.83 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 18.89 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 18.85 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى سعر 18.86 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.92 جنيه، وسجل في البنك العربي الأفريقي سعر 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لبنك الإسكندرية فسجل الدولار اليوم، سعر 18.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 18.91 جنيه.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.81 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع