الأحد 10 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه فى ثانى أيام عيد الأضحى 2022

الدولار
الدولار
ads

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأحد 10 يوليو 2022 الموافق ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، استقرارًا ملحوظًا في البنوك ومكاتب الصرافة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ثانى أيام عيد الأضحى 

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 10 يوليو 2022 ثانى أيام عيد الأضحى، في البنك الأهلي المصري، 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 18.83 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 18.89 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 18.85 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.

بينما سجل  الدولار في  مصرف أبو ظبي الإسلامى سعر 18.86 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.92 جنيه، وسجل في البنك العربي الأفريقي سعر 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لبنك الإسكندرية فسجل الدولار اليوم، سعر 18.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 18.91 جنيه.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.81 جنيه للشراء. 
18.92 جنيه للبيع

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

«هددنى هيولع فيا».. آمال أبوالمجد تتحدث لـ«الدستور» عن أزمتها مع زوجها

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2022 رسمية وبين الأصدقاء

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

أفضل صور ورسائل التهاني للأحباب بعيد الأضحى عام 2022

برقيه تهنئه بعيد الاضحى المبارك 2022

تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

توفيق الحكيم النخبة والجماهير

ماجد حبته

يوبيل الـ«CIA» الماسى

مؤمن المحمدي

سمير رجب ومحمود الخطيب

د. منى حلمى

تجليات فقه «القفة» لذبح نساء الأمة

حسين دعسة

استقالة واغتيال.. صيف سياسي حار

صفاء النجار

غطاء الرأس من التمييز الطبقى إلى الشعار السياسى

د. بهي الدين مرسي

لذة الفشل.. رؤية خارج الصندوق

أحمد سعد زايد

كيفية تفعيل الأقليات العربية بالغرب؟

صور

ممشى أهل مصر

احتفالات عيد الأضحى المبارك

احتفالات عيد الأضحى المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إسرائيل فشلت فى الإضرار بقدرات طهران النووية

إسرائيل تصادق على قرار بإغلاق سفارتها لدى إريتريا

«رؤية مستقبلية للشرق الأوسط».. ماذا يريد الرئيس الأمريكى من زيارته لإسرائيل؟