يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب ثانى أيام عيد الأضحى فى مصر على الرغم من استمرار الإجازة في الأسواق المحلية للذهب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ورغم ذلك فإن بورصة الذهب في مصر لا تتوقف ويستمر العمل بها من العديد من محالات الصاغة المختلفة.

وتباينت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022، حيث جاءت الأسعار متقاربة لما أغلقت عليه أسعار المعدن الأصفر محلياً أمس السبت.

أسعار الذهب ثانى أيام عيد الأضحى فى مصر

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد وهو الأوسع انتشارًا في الأسواق المحلية للذهب في مصر، ما بين 985 جنيهاً لليع و995 جنيهاً للشراء.

بينما سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 وهو الفئة الأعلى في أعيرة الذهب في مصر بين 1126 جنيهاً للبيع و1137 جنيهاً للشراء.

بينما جاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 وهو الأوسط بين الأعيرة الذهبية والمنتشر أيضاً في الأسواق المحلية في مصر بين 844 جنيهاً للبيع و853 جنيهاً للشراء.

أما عيار14 وهو الأقل فئة والأرخص في أسواق الذهب المصري فقد سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 حوالي 657 جنيهاً للبيع و663 جنيهاً للبيع.

سعر الذهب عالمياً اليوم

في ذات الوقت فقد سجل سعر الذهب عالمياً اليوم الأحد 10 يوليو 2022 حوالي 1742 دولارًا للأوقية، وذلك في ظل استمرار إغلاق البورصة العالمية للذهب بسبب الإجازة الأسبوعية في البورصة العالمية للذهب يومي (السبت والأحد).