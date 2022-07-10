«دى إم سى» تعلن إعادة عرض مسلسل «يحيى وكنوز» فى هذه الأوقات

تبدأ قناة “دي أم سى” فى إعادة عرض المسلسل الكرتونى "يحيى وكنوز"، الذى تم عرضه خلال الموسم الرمضانى الماضى.

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل الكرتونى "يحيى وكنوز"، على قناة “دي أم سى” من السبت إلى الخميس فى الـ 5:30 مساءً، والإعادة الساعة 10 صباحاً.

مسلسل “يحيى وكنوز”، تأليف محمد عدلى، وإخراج محمد عيد، ويشارك فى المسلسل بالأداء الصوتى عدد كبير من نجوم الفن فى مصر منهم أحمد السقا وياسر جلال وأحمد العوضى، والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وسامى مغاورى وعصام السقا، والأطفال التى تجسد شخصية “يحيى وكنوز”.



