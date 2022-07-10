الأحد 10 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التنمية المحلية»: استمرار فتح المجازر لذبح الأضاحى مجانا للمواطنين

الأضاحى
الأضاحى
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أكدت وزارة التنمية المحلية، استمرار فتح المجازر الحكومية لذبح الأضاحى، لليوم الثانى على التولى، للمواطنين مجانًا، مشددة على رجال المحليات في المحافظات استمرار الحملات على المجازر للتأكد من جاهزيتها وعدم تحصيل رسوم لذبح الأضاحى من المواطنين.

كما شددت الوزارة على ضرورة تواجد الأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، مع حظر الذبح في الشوارع والطرقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشدة المواطنين الالتزام بمعاونة الأجهزة المعنية بالحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

وكانت وزارة التنمية المحلية، شددت على المحافظات بضرورة التأكيد على العاملين في المراكز والمدن والأحياء في كل محافظة بشن حملات يومية خلال أيام العيد للقيام بأعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول للحفاظ صحة المواطنين وتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظات، مع التواجد اليومي لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو البناء وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع مديريات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشكلت وزارة التنمية المحلية غرفة عمليات مركزية بالوزارة على مدار الساعة قبيل عيد الأضحى المبارك، وتواصل عملها طوال إجازة العيد، بالتنسيق مع غرف العمليات في كل محافظة، تحسبًا لأي طوارئ أو مشكلات يتم رصدها والتعامل معها أولًا بأول، وخاصة أي شكاوى ترد من المواطنين متعلقة بأسعار السلع واللحوم وتعريفة ركوب المواصلات، كما تتلقى الوزارة الشكاوى من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، على الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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