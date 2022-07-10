الأحد 10 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«التموين» تخصص مجموعات عمل للرقابة على محلات الذهب خلال عيد الأضحى المبارك

محلات الذهب
محلات الذهب
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تستمر مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين في تكثيف الحملات الرقابية من خلال مجموعات عمل على محلات الذهب والفضة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من عدم التلاعب في المنتجات المطروحة بالأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين بشأن تكثيف الرقابة، خاصة وأن هذه الأيام يزداد فيها معدلات إقبال المواطنين على شراء منتجات المعادن الثمينة.

وكان الدكتور على المصيلحىي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن مشروع مدينة الذهب قائم ومستمر وتم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه بأن تكون على أعلى مستوى وفي مكان مميز في العاصمة الإدارية، ويقوم حاليًا الاستشاريون بوضع الخطوط النهائية للمدينة.

وعلى المستوى العالمي سجل الذهب ارتفاع بختام تداولات الأسبوع مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1744.07 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1740.50 دولار، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين وهو ما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002، الأمر الذي أبقى الذهب المقوم بالدولار قرب أدنى مستوى في 9 أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 19.23 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.2% إلى 874.52 دولار للأونصة، لكن كليهما يتجه صوب خسائر أسبوعية، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2000.68 دولار للأونصة وارتفع بنحو 2% خلال الأسبوع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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