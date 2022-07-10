الأحد 10 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زعيم التيار الصدرى: العراق أضحى أسيرا للفساد والتبعية والتدخلات الخارجية

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
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قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إن العراق "أضحى أسيرا للفساد والتبعية والتدخلات الخارجية".

 

وقال في تغريدة بمناسبة عيد الأضحى " أسأل الله أن يمكن على العراق والعراقيين بالاصلاح وقوة الوطن والثبات على الحق".

 

وتابع " فليسعد العراق وشعبه تحت راية الدين والعقيدة والوطن موحدا وحرا ومستقلا وعاليا بين الأمم".

 

وأعلن زعيم التيار الصدري عن استقالة نواب التيار من البرلمان في إجراء عزز أزمة تشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس الجمهورية.

 

وبلغ عدد أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين 73 نائبا. وفشل البرلمان في 3 محاولات في انتخاب رئيس للجمهورية.

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