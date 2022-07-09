السبت 09 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد نجاحه في رمضان.. DMC تعرض مجمع حلقات «يحيى وكنوز» في هذه المواعيد (فيديو)

جريدة الدستور
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تبدأ قناة DMC فى إعادة عرض المسلسل الكرتونى “يحيى وكنوز”، بعد نجاحه فى موسم دراما رمضان الماضى، حيث تعرض مجمع حلقات على قناة DMC العامة من السبت إلى الخميس فى الـ 5:30 مساءً، والإعادة من الأحد إلى الجمعة الساعة 10 صباحاً..

مسلسل “يحيى وكنوز”، تأليف محمد عدلى، وإخراج محمد عيد، ويشارك فى المسلسل بالأداء الصوتى عدد كبير من نجوم الفن فى مصر منهم أحمد السقا وياسر جلال وأحمد العوضى، والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وسامى مغاورى وعصام السقا، والأطفال التى تجسد شخصية “يحيى وكنوز”.

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