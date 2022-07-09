بعد نجاحه في رمضان.. DMC تعرض مجمع حلقات «يحيى وكنوز» في هذه المواعيد (فيديو)

تبدأ قناة DMC فى إعادة عرض المسلسل الكرتونى “يحيى وكنوز”، بعد نجاحه فى موسم دراما رمضان الماضى، حيث تعرض مجمع حلقات على قناة DMC العامة من السبت إلى الخميس فى الـ 5:30 مساءً، والإعادة من الأحد إلى الجمعة الساعة 10 صباحاً..

مسلسل “يحيى وكنوز”، تأليف محمد عدلى، وإخراج محمد عيد، ويشارك فى المسلسل بالأداء الصوتى عدد كبير من نجوم الفن فى مصر منهم أحمد السقا وياسر جلال وأحمد العوضى، والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وسامى مغاورى وعصام السقا، والأطفال التى تجسد شخصية “يحيى وكنوز”.