مراجيح وبالونات فى احتفالات المواطنين بالمحافظات وسط استنفار شرطى

إعداد: عمرو الشامى - محمد حفيظ - شيماء رشاد -حسام فهمى- كريم أنور - محمد أبوشادى - هبة عويضة - صلاح حسنى- محمد مهدى - همت الحسينى- إسراء توفيق - حسام جبر - شريف عبدالغنى مصطفى علم الدين - ياسمين شعيب

شهدت محافظات الجمهورية المختلفة حالة من البهجة والاحتفالات فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافد المصلون، على الساحات لأداء صلاة العيد، وتوجهت أعداد كبيرة منهم إلى الشواطئ والحدائق والمتنزهات.

ففى كفرالشيخ، توافدت أعداد من الأهالى على حدائق فوة ومطوبس ودسوق، وسط تكثيف أمنى، وتمركزات لسيارات الإسعاف تحسبًا لحدوث أى طوارئ، كما شهدت شواطئ بلطيم إقبالًا كثيفًا من أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة أيضًا، وتم تشكيل غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المترددين على المصيف طوال أيام الإجازة، وتنظيم نوبتجيات داخل الوحدة المحلية.

كما تم وضع لافتات إرشادية للمواطنين بمداخل جميع الشواطئ ببلطيم ووضع سلالم لعمال الإنقاذ، للحفاظ على أرواح المواطنين، مع الاستعانة بـ٧٠ فرد إنقاذ و١٠ مشرفين، و٢ موتوسيكل مائى، و٣ لانش.

وفى بنى سويف، انتشرت ٣٩ سيارة إسعاف بجوار الساحات والمساجد الكبرى لتأمين الصلاة، وبجوار الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، وشاركت مجموعة من شباب الكشافة التابعة لـ«الشباب والرياضة» فى تنظيم ساحة الصلاة، بجانب تأمين قوات الشرطة لها، فضلًا عن تنظيم الإدارة العامة للمرور، الحالة المرورية بمحيط مناطق الصلاة والشوارع المحيطة.

وفى بورسعيد، شهد شارع طرح البحر زحامًا كبيرًا من المواطنين عقب أداء صلاة العيد، لتناول الإفطار فى المطاعم، وزيارة حديقة المنتزه الموجودة فى نطاق حى الشرق، إضافة إلى التقاط الصور التذكارية على الشاطئ.

وشدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بالتنسيق مع الجهات المعنية والمرور الميدانى على مدار الساعة على جميع الحدائق والمتنزهات، للتأكد من توفير سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة العيد، للحد من الأفعال والسلوكيات غير الإيجابية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وفى دمياط، توافد الأهالى والمصطافون من جميع المحافظات على مصيف رأس البر، وشهدت منطقة اللسان الأثرية إقبالًا جماهيريًا، وحرص متطوعو جمعية الهلال الأحمر المصرى على توزيع باقات من الورد على الوافدين وسط أجواء احتفالية.

وفى السويس، امتلأ الكورنيش الجديد وممشى بورتوفيق وحديقة السوايسة بالآلاف الذين فضلوا عدم الرجوع لمنازلهم بعد انتهاء صلاة العيد وتجمعوا لتناول وجبة الإفطار وسط طقس معتدل.

كما احتفل المواطنون فى أسيوط عقب أدائهم الصلاة، بالذهاب إلى الحدائق العامة والمتنزهات ووفرت السلطات سيارة «طفطف» لنقل المواطنين مجانًا، فيما حرص بعض المواطنين على توزيع الحلوى والبالونات على الأطفال بالشوارع والميادين.

وفى الإسكندرية، احتفل الأهالى على الكورنيش وكلف المحافظ اللواء محمد الشريف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة «نهضة مصر» لتكثيف أعمال النظافة وغسل الشوارع والأرصفة والميادين، مشددًا على رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئى بالتعامل الفورى فى حالة ورود أى بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد.

وشهد كورنيش النيل بمدينة بنها وحدائق القناطر الخيرية بالقليوبية توافد المئات من الأهالى للاحتفال بالعيد، وشهد كورنيش كفر شكر ركوب الشباب الخيول والدراجات وإطلاق البالونات فى الهواء وممارسة بعض الألعاب الترفيهية، إلى جانب لهو الأطفال بالمراجيح والملاهى الشعبية والتى رفعت شعار «اللعبة بـ١٠ جنيه».

وفى الوادى الجديد، تتعدد طرق احتفال الأهالى، وفق تقاليدهم، حيث احتفل كبار السن فى قرية الراشدة فى الشوارع والطرقات والميادين العامة، بالطواف وترديد اسم الله وأسماء أولياء الله الصالحين، حبًا لرسول الله.

فى الدقهلية، حرصت الأسر على اصطحاب أطفالهم إلى الحدائق والمتنزهات عقب أداء صلاة العيد، وشملت مظاهر الاحتفال شراء البالونات والألعاب للأطفال ومشاهدة فقرات متنوعة للساحر والأراجوز، فضلًا عن فقرات القوى الخارقة بحديقة حى شرق.

فيما حرص العديد من المواطنين على ركوب المراكب النيلية للاستمتاع بالرحلات النيلية فى مدينة المنصورة، فيما فضل آخرون التوجه إلى دور السينما لمشاهدة الأفلام الجديدة، أو دخول الملاهى وتجربة مختلف الألعاب.

وفى أسوان، شهد شارع كورنيش النيل تسابق العديد من الشباب بالدراجات النارية احتفالًا بالعيد، وسط أجواء مليئة بالمرح والمنافسة، فيما فضل آخرون السير على الأقدام بعد أداء صلاة العيد بالمسجد الجامع.

كما حرص الشباب والفتيات والأطفال على التقاط الصور رفقة أصدقائهم أثناء سيرهم فى شارع كورنيش النيل.

وفى الغربية، أدى المواطنون صلاة عيد الأضحى، ثم انتشروا فى الشوارع والميادين الرئيسية، وحرص كثير منهم على التقاط الصور الشخصية على طريق الكورنيش وأمام المساجد وساحات الصلاة.

وازدحم كورنيش النيل بزفتى وكفرالزيات وبسيون، بالمواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم، للاحتفال بالعيد.

وأدى محافظ الغربية طارق رحمى، صلاة العيد بمسجد السيدالبدوى بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية.

وشهدت محافظة سوهاج حالة من الفرح والسرور، حيث أدى الآلاف صلاة العيد، ثم انطلقوا فى الشوارع والميادين، وامتلأت النوادى والمتنزهات بالشباب والأطفال والأسر.

وقال محمد عبدالله، من سكان محافظة سوهاج، إن العيد هذا العام غير كل الأعوام، بعد أن تخلص العالم من مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الذى كان كابوسًا يمنع أى احتفالات على مدار السنوات السابقة.

واحتفل أهالى مرسى مطروح بعيد الأضحى بالتكبيرات فى المساجد عقب الانتهاء من صلاة الفجر.

وانتشر باعة البالونات فى محيط المساجد وعلى كورنيش مدينة مرسى مطروح لبيع البالونات للأطفال بعد صلاة العيد، وتراوحت أسعارها بين ٥ و١٥ جنيهًا.

وشهد مسجد العوام الشهير بمدينة مرسى مطروح توافد عدد كبير من أهالى المحافظة، حيث امتلأت ساحة المسجد بالمصلين.