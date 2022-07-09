السبت 09 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا غبريال يستقبل وفد شباب المهجر بإيبارشية بنى سويف

الأنبا غبريال
الأنبا غبريال
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استقبل الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، اليوم السبت، مجموعة من الشباب الزائرين من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وأستراليا بمقر المطرانية، حيث استضافتهم الإيبارشية  بدير السيدة العذراء ببياض.

وتأتي زيارة شباب المهجر للإيبارشية في إطار تقديم بعض الدورات والأنشطة التدريبية لأطفال وشباب الكنيسة ببياض، وذلك ضمن أحد البرامج التي تنفذها هيئة coptic orphans بمصر والتي تهدف إلى ربط أبناء الكنيسة بالخارج بكنيستهم في مصر.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الرسل، والذي يستمر حوالي 29 يومًا خلال العام الحالي، وهو من الأصوام ذات المدة المتغيرة بالكنيسة، أي تختلف مدته من عام لآخر.

وأعلنت الإيبارشيات بالكنيسة عن استعدادها لبدء فترة صوم الرسل من خلال تنظيم صلوات القداسات، عبر إقامة أكثر من قداس خلال اليوم لإتاحة فرصة لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات صوم الرسل، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال إقامة القداسات.

وشددت الكنائس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال حضور قداسات الصوم والانصراف عقب انتهاء قداس صوم الرسل.

الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة الامريكي دير السيدة العذراء مجموعة من الشباب الإيبارشيات

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وائل لطفي

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