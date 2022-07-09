إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا

حذرت إسرائيل، مواطينها، اليوم السبت، من السفر إلى سريلانكا في ظل الأوضاع غير المستقرة هناك.

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرًا من السفر إلى سريلانكا، قائلة: "منذ صباح اليوم تظاهر الآلاف من المواطنين السريلانكيين في العاصمة «كولومبو»، احتجاجًا على الوضع الاقتصادي للبلاد"، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وأوصت الخارجية الإسرائيلية بمراجعة شركة الطيران والتأكد من أن الرحلة تسير كما هو مخطط لها، وأخذ الأوضاع هناك في الاعتبار، والانتظار لحين عودة الاستقرار والهدوء إلى عاصمة سريلانكا.

واقتحم آلاف السريلانكيين القصر الرئاسي، كما تشهد البلاد أوضاعًا غير مستقرة في ظل التظاهرات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.