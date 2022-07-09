السبت 09 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا

سريلانكا
سريلانكا
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حذرت إسرائيل، مواطينها، اليوم السبت، من السفر إلى سريلانكا في ظل الأوضاع غير المستقرة هناك.

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرًا من السفر إلى سريلانكا، قائلة: "منذ صباح اليوم تظاهر الآلاف من المواطنين السريلانكيين في العاصمة «كولومبو»، احتجاجًا على الوضع الاقتصادي للبلاد"، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وأوصت الخارجية الإسرائيلية بمراجعة شركة الطيران والتأكد من أن الرحلة تسير كما هو مخطط لها، وأخذ الأوضاع هناك في الاعتبار، والانتظار لحين عودة الاستقرار والهدوء إلى عاصمة سريلانكا.

واقتحم آلاف السريلانكيين القصر الرئاسي، كما تشهد البلاد أوضاعًا غير مستقرة في ظل التظاهرات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

سريلانكا إسرائيل الخارجية الإسرائيلية القصر الرئاسي كولومبو إسرائيل تحذر

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