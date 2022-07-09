غدر الصحاب.. العثور على جثة شاب فى ترعة بالشرقية

انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، جثة شاب من ترعة في مركز الحسينية، بقرية البركاتية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بشأن ما تبلغ بالعثور على جثة شاب غارقًا في مياه الترعة الكبيرة بناحية البركاتية.

تم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وبجوار الجثمان كيس قمامة، وتبين أنها لـ"حسني م ا، 22 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون جامعة تفهنا الاشراف، مُقيم في عزبة أبوعمرو التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية.

وتبين وجود سحجات بالجثة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

واتهمت أسرة الشاب المتوفي 3 شباب أنهم وراء الواقعة وقاموا بالتخلص منه، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الثلاثة المشكو في حقهم، وجار فحصهم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.