السبت 09 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدر الصحاب.. العثور على جثة شاب فى ترعة بالشرقية

جثة
جثة
ads

انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، جثة شاب من ترعة في مركز الحسينية، بقرية البركاتية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بشأن ما تبلغ بالعثور على جثة شاب غارقًا في مياه الترعة الكبيرة بناحية البركاتية.

تم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وبجوار الجثمان كيس قمامة، وتبين أنها لـ"حسني م ا، 22 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون جامعة تفهنا الاشراف، مُقيم في عزبة أبوعمرو التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية.

وتبين وجود سحجات بالجثة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

واتهمت أسرة الشاب المتوفي 3 شباب أنهم وراء الواقعة وقاموا بالتخلص منه، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الثلاثة المشكو في حقهم، وجار فحصهم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

«هددنى هيولع فيا».. آمال أبوالمجد تتحدث لـ«الدستور» عن أزمتها مع زوجها

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2022 رسمية وبين الأصدقاء

أفضل صور ورسائل التهاني للأحباب بعيد الأضحى عام 2022

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

برقيه تهنئه بعيد الاضحى المبارك 2022

تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سمير رجب ومحمود الخطيب

د. منى حلمى

تجليات فقه «القفة» لذبح نساء الأمة

حسين دعسة

استقالة واغتيال.. صيف سياسي حار

صفاء النجار

غطاء الرأس من التمييز الطبقى إلى الشعار السياسى

د. بهي الدين مرسي

لذة الفشل.. رؤية خارج الصندوق

أحمد سعد زايد

كيفية تفعيل الأقليات العربية بالغرب؟

ماجد حبته

العيدية البلاستيكية!

محمد جلال فراج

عز أبويا

صور

احتفالات عيد الأضحى المبارك

احتفالات عيد الأضحى المبارك

صلاة العيد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا

دور أمريكى واضح.. هذا ما جرى بين رئيس وزراء إسرائيل وأبومازن

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس