خلال أول أيام العيد.. دعاء عيد الأضحى المستجاب 2022

من فضل الأعياد على المسلمين أنها أيام مباركة يستحب فيها الدعاء، وخلال نهار عيد الأضحى ومنذ صباح اليوم السبت التاسع من يوليو والأول من أيام عيد الأضحى يكثف البحث عن دعاء عيد الأضحى المستجاب 2022، وذلك في إطار حرص المسلمين على اغتنام اليوم العاشر من ذي الحجة وهو آخر أفضل أيام الأرض.

دعاء عيد الأضحى المستجاب 2022

والبحث بعنوان "الدعاء يوم العيد مستجاب" .. يزداد البحث مع الساعات الأولى من يوم عيد الأضحى المبارك عن دعاء يوم العيد مستجاب، خاصة أنه في الليلة الأخيرة من عشر ذي الحجة يتسابق المسلمون إلى الساحات والمساجد الكبرى مهللين ومكبرين، فرحين بما آتاهم من ربهم من الجائزة الكبرى.

دعاء عيد الأضحى المستجاب

وذكرت دار الإفتاء المصرية أن صلاة عيد الأضحى سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وُجد مانع من اجتماع الناس كوقت الأوبئة يتعذَّر معه إقامة الجماعات وهو ما عايشناه خلال تفشي وباء كورونا المستجد؛ فإنه يجوز أن يُصلي المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد في المساجد.

ولا يوجد دعاء محدد يردد في هذا اليوم الفضيل والسعيد على جميع المسلمين في كل بقاع الأرض، لكن هناك بعض من الأدعية المستحبة والمستجابة.

دعاء عيد الأضحى 2022

يبدأ الدعاء بـ"الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميتُ وهو حيٌّ لا يموتُ، بيده الخيرُ وهو على كل شيء قديرٌ" .

ثم يردد التالي على عدد من المرات

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(اللهم) رب الحمد لك الحمد كما نقولُ وخيرًا مما نقول، لك صلاتي ونسكي ومحيايَ ومماتي، وإليك مآبي وإليك تُراثي.

(اللهم) إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتَاتِ الأمر، وعذاب القبر.

(اللهم) إني أعوذ بك من شرّ ما يلجُ في الليل، ومن شرّ ما يلج في النهار، ومن شرّ ما تهبّ به الرياح، ومن شرّ بوائق الدَّهر.

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(اللهم) اهدني بالهدَى، واغفر لي في الآخرة والأولى يا خير مقصُود، وأسنى منْزُول به، وأكرم مسئول ما لديه أعطني العشية أفضلَ ما أعطيتَ أحدًا من خلقك، وحجّاج بيتك ياأرحم الراحمين.

(اللهم) يا رافع الدرجات، ومنزل البركات، ويا فاطرَ الأرَضين والسموات، ضجَّت إليك الأصواتُ بصنوف اللغات، يسألونك الحاجات وحاجتي إليك أن لا تنساني في دار البِلَى إذا نسيني أهلُ الدنيا.

(اللهم) إنك تسمعُ كلامي، وترى مكاني، وتعلمُ سرِّي وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيءٌ من أمري، أنا البائسُ الفقيرُ، المستغيث المستجيرُ، الوجلُ المشفقُ المعترفُ بذنبه أسألك مسألة المسكين، وأبتهلُ إليك ابتهال المذنب الذّليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعتْ لك رقبته، وفاضت لك عبرته، وذلَّ لك جسده، ورغِم لك أنفه.

دعاء يوم الأضحى مستجاب

(اللهم) لا تجعلني بدعائك رب شقيًّا، وكن بي رؤوفًا رحيمًا، يا خيرَ المسئولين، وأكرم المعطين.

(إلهي) من مدح لك نفسه فإني لائم نفسي.

(إلهي) أخرست المعاصي لساني فما لي وسيلة من عملٍ، ولا شفيع سوى الأملِ.

(إلهي) إني أعلمُ أن ذنوبي لم تُبق لي عندك جاهًا، ولا للاعتذار وجهًا، ولكنك أكرمُ الأكرمين.

(إلهي) إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك فإنّ رحمتك أهلٌ أن تبلغني، ورحمتك وسعت كلّ شيء وأنا شيء.

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