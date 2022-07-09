السبت 09 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

طبيب تغذية يحذر من درجات الحرارة: قد تفسد اللحوم

لحوم
لحوم
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يحتفل المسلمون اليوم حول العالم بعيد الأضحى المبارك، حيث يذبحون الأضاحي ويغلفونها في أكياس ويقومون بتوزيعها وفقًا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية، إلا أن هناك ممارسات كشفها طبيب التغذية الدكتور أسامة صلاح من خلال تصريحاته لـ«الدستور» والتي تتسبب في فساد اللحوم. 

أكد أسامة صلاح، طبيب التغذية، أنه يجب وضع اللحوم في مكان نظيف، على أن تكون بعيدة عن بعضها، منبهًا على أن تكون في مكان جيد التهوية وبعيدة عن الشمس، حيث إن تركها في الشمس يجعل البكتيريا تتكاثر عليها ومن ثم تصبح "لينة" وتفسد. 

وأضاف "صلاح" خلال تصريحات لـ"الدستور" أنه يجب وضع اللحوم في الثلاجة لمدة 5 ساعات، حيث إن ذلك يساعد على ما يسمى بـ"تشميع اللحوم"، والتي تقيها من الفساد، كما نصح بضرورة تعبئة اللحوم في أكياس شفافة مع التأكيد على تفريغ الهواء من الأكياس لتجنب فسادها. 

ونصح طبيب التغذية أنه يجب على من يريد تخزين جزء من لحوم الأضاحي بأن لا يزيد وزن كيس اللحم عن كيلو واحد، كي يصل إليه التبريد داخل الكيس من كافة الأركان، كما نبه على ضرورة ضبط درجات حرارة الفريزر قبل وضع اللحوم به للتأكد من عدم فساد اللحوم، مع ضرورة عدم فتح وغلق الثلاجة للحفاظ على درجة البرودة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

 جدير بالذكر أنه مع ارتفاع درجات الحرارة تتعرض اللحوم لعوامل كثيرة تجعلها فاسدة وتجعل تناولها به خطرا شديدا على صحة الإنسان، حيث تدخل البكتيريا إلى جسد الإنسان وتسبب له التسمم، الأمر الذي يحذر منه الأطباء في عيد الأضحى كل عام، حيث إن خطورة التسمم تجعل ضرورة تخزين اللحوم تتم بحرص خاصة في حال ارتفاع درجات الحرارة كما هو الآن، وذلك كي يحافظ الشخص على جودة اللحوم، كما هي دون أن تتعرض للفساد.

ثلاجة مبارك الإسلام درجات الحرارة اللحمة الأضحى عيد الأضحى

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