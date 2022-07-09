السبت 09 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خريطة المجازر في الجيزة بعد حظر الذبح في الطرق.. وعقوبة المخالفة

أحد المجازر
أحد المجازر
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يحتفل المسلمون اليوم ببدء عيد الأضحى في مختلف دول العالم، والذي يحرص فيه المواطنون على نحر الأضاحي وتوزيعها تنفيذًا لما أمر به الله من تقسيم الأضاحي وفقًا للشريعة الإسلامية. 

ومحاولة لتجنب ما يحدث كل عام من انسداد الصرف الصحي بمخلفات الحيوانات، ومع تحذيرات شركة المياه للمواطنين من إلقاء المخلفات التي تتبقى من الحيوانات في عيد الأضحى بعد نحر الأضحية، ننشر أسماء المجازر التي تستقبل الأضاحي وتتولى ذبحها وتقسيمها، حيث تستقبل مجازر محافظة الجيزة أضاحى المواطنين اليوم وطوال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان، حيث تم تجهيز 23 مجزرًا على مستوى المحافظة.

مجزر المنيب بشارع المدبح.

مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق. 

مجزر منشأة القناطر بشارع السوق. 

مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر . 

مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية. 

مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم. 

مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي – المنصورية. 

مجزر ناهيا بالمريوطية. 

مجزر البدرشين بمدينة البدرشين. 

مجزر الحوامدية بمنطقة السوق. 

مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين. 

مجزرى العياط والمتانيا بالعياط. 

مجزرى الصف بالصف. 

مجزر أطفيح بشارع السوق. 

مجزرى القبابات والبرمبل باطفيح. 

مجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية. 

مجزر رينا " مجزر خاص" بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 72. 

مجز البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر اسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.

جدير بالذكر أن محافظ الجيزة قرر حظر ذبح الأضاحى في الطريق على أى مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، كما قرر فتح المجازر بالمجان أمام المواطنين مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وشمل قرار المحافظ توقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه على من يخالف قرار حظر الذبح بالشوارع أو الأماكن العامة، حيث إن كل عام يقع المواطنون في خطأ الذبح في الشوارع حيث يصبح الدم كثيرًا في الشوارع.

تقسيم مصر محافظ الجيزة الصرف الصحي الإسلام قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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