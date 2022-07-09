إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الدولي بكفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدولى اتجاه الإسكندرية بجوار قرية المقصبة، بكفر الشيخ.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة مديرية الصحة، إشارة بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى اتجاه الإسكندرية بجوار قرية المقصبة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم لمستشفى البرلس المركزي.

وتبين من التقرير الطبي، إصابة كل من محمد انور الدسوقي، 21 سنة، بكدمات وسحجات، وأنور الدسوقى السيد ، 61 سنة، بكدمات وسحجات، وريهام أنور الدسوقي، 31 سنة، بكدمات وسحجات، وهاجر أنور الدسوقى، 26 سنة، بكسر بالساق اليمنى، وهدير أنور الدسوقي، 29 سنة، بكدمات وسحجات، وأم هاشم على الشرباص، 56 سنة، بكدمات وسحجات، وريم محمد ماهر، 9 سنوات، بكدمة بالرأس، ورغد محمد ماهر، 5 سنوات، بكدمات وسحجات، وأجريت لهم الإسعافات الازمة، وتحت الملاحظة باستقبال المستشفى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.