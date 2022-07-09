«شديد الحرارة».. تفاصيل طقس أيام عيد الأضحى المبارك

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي بدأت اليوم، حيث أكدت أن الطقس سيكون شديد الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما أن الأجواء ستكون معتدلة خلال ساعات الليل وترتفع نسبة الرطوبة لتزيد من الإحساس بحرارة الجو، متوقعة أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتصل إلى 42 درجة مئوية على محافظات جنوب مصر.

وكشفت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة ستكون ثابتة من السبت حتى نهاية الأسبوع الجارى، كما تظل الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء نهارا معتدلة ورطبة ليلا، محذرة المواطنين من التعرض لضربات شمس، مؤكدة أن الرطوبة تسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 85% خلال ساعات الليل، وتُسجل 40% نهارا، فيما تسجل الرطوبة على السواحل الشمالية 95% ليلا على السواحل الشمالية، و55% نهارا، بينما تسجل الرطوبة على محافظات جنوب سيناء 60% ليلا، و25% نهارا. وتسجل 50% ليلا على محافظات شمال الصعيد، و25% نهارا، وتسجل الرطوبة 30% ليلا على محافظات جنوب الصعيد، و15% نهارا.

درجات الحرارة السبت

وأكدت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم السبت ستكون كالآتي: القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28.

درجات الحرارة الأحد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تسجل القاهرة والوجه البحري 39 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتصل درجات الحرارة إلى 42 في جنوب الصعيد، وتسجل السواحل الشمالية 33 درجة مئوية، وجنوب سيناء 42 درجة، ومحافظات شمال الصعيد 40 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما ترتفع درجات الحرارة على الصعيد لتصل إلى 43 في جنوب الصعيد، وتسجل السواحل الشمالية 33 درجة مئوية، وجنوب سيناء 42 درجة، ومحافظات شمال الصعيد 40 درجة مئوية.