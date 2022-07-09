وفاة عامل سقط فى خزان قرية بالشرقية

لقى عامل في بداية الثلاثينات مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه في خزان ناحية قرية عرب درويش بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى، بوصول "هشام ع ح "30عاماً عامل مقيم قنا، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاته إثر سقوطه بخزان ناحية قرية عرب درويش، دايرة مركز شرطة فاقوس،تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث الأولية حول الواقعة.