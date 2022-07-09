العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في القليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب لقى مصرعه بطلق نارى بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مُصاب بطلق ناري بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة مركز شرطة كفر شكر.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبيَّن العثور على جثة "محمد ع ا"، 35 سنة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة المركز.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر شكر، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.