إخماد حريق محدود داخل مسجد في دمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن دمياط، اليوم السبت، من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل مسجد بقرية العنانية التابعة لمركز دمياط.

وتلقت قوات الأمن بلاغًا أفاد بوقوع حريق داخل أحد المساجد بقرية العنانية التابعة لمركز دمياط، وعلى الفور تحركت قوة شرطية برفقة سيارات الإسعاف والحماية المدينة.

وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وحررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.