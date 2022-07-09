حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة يوم النحر

توافد ضيوف الرحمن على رمي جمرة العقبة في مشعر منى بسبع حصيات في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت حركة ضيوف الرحمن إنسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس” فإن توافد الحجاج جاء بدون تزاحم أو تدافع، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.

كما اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.