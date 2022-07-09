الرئيس السيسى يغادر مسجد المشير طنطاوى بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى مسجد المشير طنطاوي بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بحضور العديد من القيادات في الدولة، منهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد حجازي وزير الدفاع والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد كبير من قيادات الدولة.

كما حضر صلاة عيد الأضحى المبارك عدد من كبار الكاتب والصحفيين، على رأسهم الكاتب الصحفى كرم جبر الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطنى.

ويحتفل المسلمون في مصر والوطن العربي وجميع أنحاء حول العالم بعيد الفطر المبارك بعد مغادرة حجاج بيت الله الحرام جبل عرفات والبدء في رمي جمرة عقبة النحر.