السبت 09 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد المشير طنطاوى

الرئيس السيسى يؤدى
الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الأضحى
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أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى صلاة عيد الأضحى المبارك فى  مسجد المشير طنطاوى.

 

وحضر صلاة العيد العديد من القيادات في الدولة، منهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد حجازي وزير الدفاع والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد كبير من قيادات الدولة.

كما حضر عدد كبير من الكتاب والصحفيين على رأسهم الكاتب الصحفى كرم جبر الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطنى.

 

ويحتفل المسلمون في مصر والوطن العربي وجميع أنحاء حول العالم بعيد الفطر المبارك بعد مغادرة حجاج بيت الله الحرام جبل عرفات والبدء في رمي جمرة عقبة النحر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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