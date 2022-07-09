الأرصاد: طقس شديد الحرارة فى أول أيام عيد الأضحى 2022 بمصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، الجمعة، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2022.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ويسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا، وفقا للهيئة.

وحذر خبراء الأرصاد من تكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وكشفت هيئة الأرصاد عن حالة البحر المتوسط حيث من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من 1: 1.5 متر، أما البحر الأحمر حالته خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من 1: 1.75 متر.

ووفقا لوسائل إعلام محلية مصرية نصح خبراء الأرصاد المواطنين بعدم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى الخامسة، وارتداء غطاء للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس، فضلا عن عدم التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية.

كما نصحوهم بالإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم، ومتابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا لمتابعة تفاصيل الأحوال الجوية.

وأكدت هيئة الأرصاد المصرية، أن الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى في مصر:

القاهرة والوجه البحري 38- 24

السواحل الشمالية 34- 23

جنوب سيناء 41- 27

شمال الصعيد 40- 24

جنوب الصعيد 42- 27