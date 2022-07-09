أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 9 يوليو، من الموضوع الأكثر بحثًا عبر محرك جوجل، وذلك بالتزامن مع ليلة عيد الأضحى المبارك، إذ تكثر الأفراح والمناسبات السعيدة خلال أيام العيد، ويرغب الكثير من الشباب في شراء «الشبكة».

أسعار الذهب اليوم السبت 9-7-2022

واستقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 995 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 1137 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 853 جنيهًا.

فيما بلغ أسعار الذهب عيار «14» نحو 663 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 7960 جنيهًا، والأوقية سجلت 1736 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و100 جنيه قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 1055 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 913 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 723 جنيهًا.