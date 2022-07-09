السبت 09 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء صلاة الفجر فى أول أيام عيد الأضحى المبارك

دعاء صلاة الفجر
دعاء صلاة الفجر
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يبحث الكثير من الأشخاص عن دعاء صلاة الفجر خاصة في أيام ذي الحجة والتي تكون الأقرب لله عزوجل، وفي ليلة العاشر من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى المبارك نقدم دعاء صلاة الفجر في أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد انتهاء يوم وقفة عرفات.

دعاء صلاة الفجر في أول أيام عيد الأضحى المبارك

تعد أدعية صلاة الفجر هي التي تصل العبد باللله سبحانه وتعالي، لأن الإنسان المسلم يلجأ إلى ربه الكريم في أوقات السراء والضراء ويناجيه ويطلب منه أن يعينه على أمور الحياة اليومية وقضاء الحواج.

 

وأبرز أدعية صلاة الفجرة هي كالآتي:

اللهم إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا.

 

بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ اللَّهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفِرُك، ونثني عليكَ، ولا نَكفرُك ونخلعُ ونترُك من يفجرُك، بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، اللَّهمَّ إيَّاكَ نعبُدُ، ولَك نصلِّي ونسجدُ، وإليكَ نسعى ونحفِدُ، نرجو رحمتَك ونخشَى عذابَكَ الجِدَّ، إنَّ عذابَك بالكافرينَ مُلحَقٌ.

 

اللَّهمَّ اهدِني فيمَن هديتَ، وعافِني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارِك لي فيما أعطيتَ، وقني شرَّ ما قضيتَ، إنَّكَ تقضي ولا يقضى عليْكَ، وإنَّهُ لا يذلُّ من واليتَ، تبارَكتَ ربَّنا وتعاليتَ

 

اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم. اللهمّ ارضّني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت. اللهمّ إنّا نسألك عملاً باراً، ورزقاً داراً، وعيشاً قاراً. اللهمّ اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عن من سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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