السبت 09 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى مدن ومحافظات الجمهورية

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى
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ولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي الأربعاء الموافق 29 /6 /2022 (يوم الرؤية)، فيما أعلنت دار الإفتاء أن اليوم السبت 9 /7 /2022، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووفقًا للحسابات الفلكية لمعهد الفلك يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2022، فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى:
القاهرة 5:26
الجيزة 5:26
الإسكندرية 5:28
بورسعيد 5:19
السويس 5:21
العريش 5:13
الطور 5:20
سانت كاترين 5:18
طابا 5:13
شرم الشيخ 5:19
دمنهور 5:27
طنطا 5:25
المنصورة 5:23
الزقازيق 5:24
بنها 5:25
شبين الكوم 5:26

كفر الشيخ 5:25
الفيوم 5:29
بنى سويف 5:28
المنيا 5:32
أسيوط 5:33
سوهاج 5:32
قنا 5:29
أسوان 5:32
أبو سمبل 5:41
مرسى مطروح 5:39
الغردقة 5:22
الخارجة 5:40
الإسماعيلية 5:20
دمياط 5:20
السلوم 5:47
نويبع 5:15
حلايب 5:21
شلاتين 5:23

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