موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى مدن ومحافظات الجمهورية
ولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي الأربعاء الموافق 29 /6 /2022 (يوم الرؤية)، فيما أعلنت دار الإفتاء أن اليوم السبت 9 /7 /2022، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
ووفقًا للحسابات الفلكية لمعهد الفلك يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2022، فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى:
القاهرة 5:26
الجيزة 5:26
الإسكندرية 5:28
بورسعيد 5:19
السويس 5:21
العريش 5:13
الطور 5:20
سانت كاترين 5:18
طابا 5:13
شرم الشيخ 5:19
دمنهور 5:27
طنطا 5:25
المنصورة 5:23
الزقازيق 5:24
بنها 5:25
شبين الكوم 5:26
كفر الشيخ 5:25
الفيوم 5:29
بنى سويف 5:28
المنيا 5:32
أسيوط 5:33
سوهاج 5:32
قنا 5:29
أسوان 5:32
أبو سمبل 5:41
مرسى مطروح 5:39
الغردقة 5:22
الخارجة 5:40
الإسماعيلية 5:20
دمياط 5:20
السلوم 5:47
نويبع 5:15
حلايب 5:21
شلاتين 5:23