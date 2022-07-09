السبت 09 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الغرامات تتجاوز المليار دولار.. تويتر تعتزم مقاضاة إيلون ماسك لعدم اتمام صفقة الشراء

إيلون ماسك
إيلون ماسك
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أعلنت شبكة "تويتر" عن أنها ستقاضي الملياردير إيلون ماسك لعدم اتمام صفقة شراء الشركة بعد أن أعلن الأخير مساء الجمعة أنه أبلغ هيئة البورصات الأمريكية بتخليه عن اتمام الصفقة.

 

وقال الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" بريت تايلور في تغريدة له إن "مجلس إدارة الشركة ملتزم باتمام الصفقة بحسب السعر والشروط المتفق عليها مع ماسك"

 

وتابع أن الشركة ستقوم "بمتابعة الإجراءات القانونية لتنفيذ الاتفاقية.. نحن واثقون من أننا سننتصر".

 

وألغى الملياردير صفقته شراء تويتر الجمعة، متهما منصة التواصل الاجتماعي بتقديم بيانات "مضللة" حول عدد الحسابات الوهمية، وفق ما أظهرت رسالة وجهها إلى هيئة البورصات

 

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في أبريل الباب أمام معركة قضائية مع الشركة التي تتخذ سان فرنسيسكو مقرا لها، حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر. وقال محاموه في رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها إلى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية إن "السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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