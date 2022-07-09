الرئيس التونسى ينشر مسودة جديدة للدستور

نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، مسودة جديدة للدستور المقترح في الجريدة الرسمية تضمنت تعديلات بسيطة ولا تؤثر على سلطاته.

وتعد في الغالب التعديلات في 46 فصلًا من الدستور المقترح طفيفة وشكلية، وتأتي وسط انتقادات حادة لمسودة اقترحها الرئيس في 30 يونيو.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي، في خطاب مسجل، أن هناك بعض الأخطاء في مسودة الدستور المعروض على الاستفتاء، مشيرًا إلى أنه سيتم إصلاحها.

وقال سعيد "إن بعض الاخطاء في الشكل، وأخرى في الترتيب قد تسربت لمشروع الدستور الذي تم نشره ما وجب إصلاحها وتصويبها".

ودعا الرئيس التونسي للتصويت بنعم على الدستور "حتى يكتمل تصحيح مسار الثورة بل حتى يكتمل مسار التاريخ، لنحفظ دولتنا معًا، لنحفظ الحقوق والحريات معًا، ولنحقق أهداف الثورة معًا"، مشيرًا إلى أن الشعب التونسي سيحمي الديمقراطية ولن يسمح بعودة البلاد إلى الوراء.

وأضاف: "أدعو الجميع ألا يقبل أحد مالًا من أي جهة كانت كما حصل سنة 2019 فأنا براء من أي تمويل كان.. بإمكانياتكم وحتى إن كانت محدودة وتعففكم غير المحدود يمكنكم المساهمة الناجعة في إنجاح الاستفتاء على مشروع الدستور الذي سيصدر بعد قليل".

وأكد سعيد أن "الاستبداد ذهب بدون رجعة ولن يعود أبدًا لا بنص الدستور ولا بحكم تشريعي آخر"، مضيفًا أنه "لا تراجع في نص الدستور عن الخيارات الأساسية أو المبادئ الكبرى لأنها من صميم وروح الثورة".