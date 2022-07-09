السبت 09 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إلغاء صفقة شراء إيلون ماسك لـ«تويتر»

إيلون ماسك
إيلون ماسك
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أبلغ إيلون ماسك إدارة موقع تويتر بأنه يريد إلغاء صفقة شراء الموقع، التي كانت بقيمة 44 مليار دولار.

 

وحسبما أفادت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، فإن إيلون ماسك قال إنه يريد إلغاء الصفقة لأن تويتر "ينتهك بنودا في الاتفاق الأصلي، الذي تم توقيعه في أبريل الماضي".

 

وكان إيلون ماسك أعرب، خلال الأسابيع الأخيرة عن مخاوفه، دون أي دليل واضح، من وجود عدد أكبر من الحسابات الوهمية والبريد العشوائي على تويتر أكثر مما صرحت به إدارة الموقع علنًا.

 

وتكهن المحللون بأن المخاوف قد تكون محاولة لخلق ذريعة للخروج من صفقة قد يراها الآن مبالغ فيها.

 

وكان ماسك اتهم، في وقت سابق، الشبكة الاجتماعية بانتهاك الاتفاق من خلال عدم تقديم البيانات التي طلبها بشأن الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة.

 

وفي رسالة سابقة إلى رئيس الشؤون القانونية والسياسة والثقة في تويتر، فيجايا غادي، زعم ماسك أن تويتر "تقاوم بنشاط وتحبط حقوق المعلومات الخاصة به" على النحو المبين في الصفقة.

 

وكتب محامي يمثل ماسك إلى الشركة: "يعد هذا انتهاكًا ماديًا واضحًا لالتزامات تويتر بموجب اتفاقية الاندماج ويحتفظ السيد ماسك بجميع الحقوق الناتجة عنها، بما في ذلك حقه في عدم إتمام الصفقة وحقه في إنهاء الاتفاق".

 

وطالب ماسك تويتر بتسليم معلومات حول منهجيات الاختبار الخاصة به لدعم مزاعمه بأن الروبوتات والحسابات المزيفة تشكل أقل من 5٪ من قاعدة المستخدمين النشطين للمنصة وهو رقم ذكرته الشركة باستمرار لسنوات في الإفصاحات العامة المعيارية. دعا ماسك أيضًا إلى إجراء تقييمه المستقل بناءً على بيانات تويتر.

 

وزعم ماسك، في وقت سابق، أن العدد الحقيقي لحسابات البريد العشوائي من المحتمل أن يكون أكثر من ذلك بكثير، ومن المحتمل أن يصل إلى 90٪..

 

وقال ماسك سابقًا إن عملية الاستحواذ "لا يمكن أن تمضي قدمًا" حتى تقدم الشركة "دليلًا" على مقياس البريد العشوائي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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