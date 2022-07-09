أضحية عيد الأضحى 2022.. التقسيم والتوزيع حسب الشرع

تعد أضحية عيد الأضحى 2022 سنة عن النبي إبراهيم عليه السلام، إذ قال الله تعالى في كتابه: «وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ»، وسمي عيد الأضحى من تضحية إبراهيم عليه وعلى مُحَمَّدْ الصلاة والسلم، لذا يختص عيد الأضحى ببعض السنن المستحبة به، وعلى رأسها أضحية العيد، والتي تعد إحدى السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ضوابط أضحية عيد الأضحى حسب الشرع

وتخضع سنة الأضحية لعدد من الضوابط الواجب اتباعها لجني الثواب كاملًا، وتجنب الوقوع في خطأ يفسد الأضحية.

تقسيم الأضحية حسب الشرع

وأوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية سنن الأضحية، ووقت الذبح وكيفية تقسيم الأضحية تفاديًا للوقوع في خطأً يقلل من أجرها العظيم عند الله وعلى هذا جاء في كتاب الله العزيز ما يدل على فضل الأضحية، إذ قال الله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».

هل ضحى النبي مُحَمَّدْ ؟

جاء في السنة النبوية على لسان زوجات النبي ما يؤكد فضل الأضحية أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ واضِعًا قَدَمَهُ علَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُما بيَدِهِ».

تقسيم الأضحية في المذاهب الأربعة

وفي هذا السياق وتيسيرًا على المسلمين فقد فسرت المذاهب الفقهية كيفية توزيع وتقسيم الأُضحية شرعًا، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال «المالكية – الحنفية – الشافعية»:

تقسيم الأضحية عند الشافعية

تقسم الأضحية عند الشافعية يقتضي أفضلية التوزيع على الفقراء والمحتاجين، وأن يأكل منها المُضحّي القليل.

تقسيم الأضحية عند المالكية

لا توجد تقسيمة معينة للأضحية عن المالكية، إذ توجد حرية كاملة في التقسيم والتوزيع، مستدلين في ذلك الرأي بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «ذَبَحَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قالَ: يا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هذِه، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ منها حتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ».

أي أن تقسيم الأضحية عند المالكية تقوم على الحرية التامة للمضحي.

تقسيم الأضحية ثلاث عند الحنفية والحنابلة

تقسيم الأضحية عند الحنفية والحنابلة يستحب به تقسيم الأضحية ثلاثة أجزاء: «جزء للفقراء – جزء للإهداء – جزء للمضحي نفسه».

ويرى هذا المذهب أنه يفضل للمُضحي إن كان موسرًا أن يتصدق بالثلثين، ويأكل الثّلث.