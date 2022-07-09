السبت 09 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أضحية عيد الأضحى 2022.. التقسيم والتوزيع حسب الشرع

أضحية
أضحية
ads

تعد أضحية عيد الأضحى 2022 سنة عن النبي إبراهيم عليه السلام، إذ قال الله تعالى في كتابه: «وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ»، وسمي عيد الأضحى من تضحية إبراهيم عليه وعلى مُحَمَّدْ الصلاة والسلم، لذا يختص عيد الأضحى ببعض السنن المستحبة به، وعلى رأسها أضحية العيد، والتي تعد إحدى السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2022

ضوابط أضحية عيد الأضحى حسب الشرع 

وتخضع سنة الأضحية لعدد من الضوابط الواجب اتباعها لجني الثواب كاملًا، وتجنب الوقوع في خطأ يفسد الأضحية.

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2022 المزيد من هنا

دعاء ذبح الأضحية وآخر وقت للذبح فى العيد

تقسيم الأضحية حسب الشرع

وأوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية سنن الأضحية، ووقت الذبح وكيفية تقسيم الأضحية تفاديًا للوقوع في خطأً يقلل من أجرها العظيم عند الله وعلى هذا جاء في كتاب الله العزيز ما يدل على فضل الأضحية، إذ قال الله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».

هل ضحى النبي مُحَمَّدْ ؟

جاء في السنة النبوية على لسان زوجات النبي ما يؤكد فضل الأضحية أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ واضِعًا قَدَمَهُ علَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُما بيَدِهِ».

تقسيم الأضحية في المذاهب الأربعة 

وفي هذا السياق وتيسيرًا على المسلمين فقد فسرت المذاهب الفقهية كيفية توزيع وتقسيم الأُضحية شرعًا، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال «المالكية – الحنفية – الشافعية»:

تقسيم الأضحية عند الشافعية 

تقسم الأضحية عند الشافعية يقتضي أفضلية التوزيع على الفقراء والمحتاجين، وأن يأكل منها المُضحّي القليل.

تقسيم الأضحية عند المالكية

لا توجد تقسيمة معينة للأضحية عن المالكية، إذ توجد حرية كاملة في التقسيم والتوزيع، مستدلين في ذلك الرأي بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «ذَبَحَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قالَ: يا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هذِه، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ منها حتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ».

أي أن تقسيم الأضحية عند المالكية تقوم على الحرية التامة للمضحي.

تقسيم الأضحية ثلاث عند الحنفية  والحنابلة 

تقسيم الأضحية عند الحنفية والحنابلة يستحب به تقسيم الأضحية ثلاثة أجزاء: «جزء للفقراء – جزء للإهداء – جزء للمضحي نفسه».

ويرى هذا المذهب أنه يفضل للمُضحي إن كان موسرًا أن يتصدق بالثلثين، ويأكل الثّلث.

الاضحية ضوابط الأضحية النبي تقسيم الاضحية الحنفية المالكية الشافعية الأضحية حسب الشرع تقسيم الأضحية حسب الشرع

مواد متعلقة

دار الإفتاء توضح حكم الأضحية التي تتغذى على القمامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

«هددنى هيولع فيا».. آمال أبوالمجد تتحدث لـ«الدستور» عن أزمتها مع زوجها

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2022 رسمية وبين الأصدقاء

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

أفضل صور ورسائل التهاني للأحباب بعيد الأضحى عام 2022

برقيه تهنئه بعيد الاضحى المبارك 2022

تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سمير رجب ومحمود الخطيب

د. منى حلمى

تجليات فقه «القفة» لذبح نساء الأمة

حسين دعسة

استقالة واغتيال.. صيف سياسي حار

صفاء النجار

غطاء الرأس من التمييز الطبقى إلى الشعار السياسى

د. بهي الدين مرسي

لذة الفشل.. رؤية خارج الصندوق

أحمد سعد زايد

كيفية تفعيل الأقليات العربية بالغرب؟

ماجد حبته

العيدية البلاستيكية!

محمد جلال فراج

عز أبويا

صور

احتفالات عيد الأضحى المبارك

احتفالات عيد الأضحى المبارك

صلاة العيد

محطة تل أبيب

المزيد

دور أمريكى واضح.. هذا ما جرى بين رئيس وزراء إسرائيل وأبومازن

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

اجتماع لمدة ساعتين.. لماذا ذهب وزير الجيش الإسرائيلى إلى رام الله؟