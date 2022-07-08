الجمعة 08 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين حريق مخزن بالبدرشين

حريق
حريق
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طلبت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مخزن أدوات منزلية في قرية أبوصير التابعة لمركز البدرشين بالجيزة.

تصاعدت الأدخنة ولهب النيران، وسط محاولة لرجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق في مخزن أدوات منزلية في قرية أبوصير التابعة لمركز البدرشين في محافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لتطويق المنطقة، ومحاولة السيطرة على النيران، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وائل لطفي

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