الجمعة 08 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة خزينة شركة فى مدينة نصر

المتهمين
المتهمين
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قررت نيابة مدينة نصر حبس شخصين متهمين بسرقة خزينة من شركة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله موظف أمن إداري بإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، له معلومات جنائية مصابًا بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء تعدى شخصين عليه حال تواجده بمحل عمله.

وبالانتقال وبسؤال المصاب أقر بأنه حال تواجده بمقر الشركة عمله فوجئ بقيام شخصين مجهولين بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سكين" قاما بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته والاستيلاء على الخزينة الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ مالي وكذا وحدة تسجيل الكاميرات، ولاذا بالفرار مُستقلين دراجة نارية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المصاب وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والاستيلاء على المبلغ المالي بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية).

كما أقر بقيامه بالاتفاق مع المتهم على سرقة الخزينة وبتاريخ الواقعة حضر المتهم وبصحبته آخر وتعديا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات واستوليا على المسروقات، واختلاق الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهما وعُثر بمسكن أحدهما على مبلغ مالى من متحصلات الواقعة وسلاح أبيض المستخدم فى الواقعة، كما عُثر بحوزة الآخر على مبلغ مالى من متحصلات الواقعة والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بأنهما عقب ارتكابهما الواقعة تمكنا من فتح الخزينة واستوليا على ما بداخلها من أموال.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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