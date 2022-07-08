الجمعة 08 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال تحريات المباحث حول مقتل شاب على يد صديقه بالجيزة

جثة
جثة
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تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب على يد صديقه بسبب خلاف وقعت بينهما بمنطقة الهرم واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الهرم إشارة من مستشفى الهرم، تفيد بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من الفحص أن المتهم كان يجلس على القهوة مع المجني عليه ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلاف على مبالغ مالية قبل أن تتطور إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن صديقه عدة طعنات متفرقة بجسده وفر هاربًا.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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وائل لطفي

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