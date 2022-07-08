بريطانيا تعلن قرارها بشأن فرض ضريبة الأرباح الاستثنائية على شركات الكهرباء

تعلن بريطانيا خلال الأيام المقبلة عن قرارها بشأن توسيع نطاق ضريبة الأرباح الاستثنائية المفروضة على شركات النفط والغاز الطبيعي، ليشمل شركات توليد الكهرباء، وهي مهمة صعبة، في ظل محاولات الحكومة مساعدة المستهلكين الذين يكافحون في مواجهة معدل التضخم المرتفع، في حين تدعم شركات الطاقة المتجددة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن مسئولي الحكومة البريطانية يقيمون الضريبة المنتظرة بعد تحديد الأرباح المفرطة التي يحققها قطاع الطاقة حاليًا في ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وفرضت الحكومة في وقت سابق من العام الحالي ضريبة استثنائية بنسبة 25% على أرباح شركات إنتاج النفط والغاز الطبيعي في بحر الشمال.

وقال ماكس بلين المتحدث باسم بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا للصحفيين اليوم الجمعة، إن قرار توسيع نطاق ضريبة الأرباح الاستثنائية ليشمل شركات إنتاج الكهرباء سيعلن الأسبوع المقبل.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي قرر فيه جونسون الاستقالة بعد تمرد أعضاء حزب المحافظين عليه، ومن المفترض ألا يتبنى رئيس الوزراء أي قرارات بشأن سياسات جديدة، في حين أنه يقوم حاليًا بدور مُسير الأعمال حتى أكتوبر المقبل.