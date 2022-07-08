الجمعة 08 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فيتو» روسي ضد تمديد إرسال مساعدات أممية لسوريا عبر تركيا

بوتين
بوتين
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استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” اليوم الجمعة، ضد محاولة لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي لمدة 12 شهرًا على تسليم مساعدات من الأمم المتحدة لحوالي أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة من تركيا.

وحظي القرار، الذي أعدته أيرلندا والنرويج، بتأييد 13 صوتًا، بينما امتنعت الصين عن التصويت، ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.

ومن المقرر الآن أن يصوت المجلس المكون من 15 عضوًا على اقتراح من روسيا، حليفة سوريا، للموافقة على عملية الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر.

 وقال دبلوماسيون إنه من المتوقع عدم تمرير القرار.

روسيا حق النقض الفيتو مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الامم المتحدة شمال غرب سوريا سوريا

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