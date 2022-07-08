إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بصحراوى أطفيح

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الجمعة، بين سيارتين ملاكى ونقل، أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى القريب من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى فى أطفيح، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.