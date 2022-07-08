بسبب القمار.. مقتل شاب على يد صديقه فى الهرم

شهدت منطقة الهرم وقوع جريمة بشعة قبل ساعات قليلة من أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما أقدم شاب على قتل صديقه بسبب خلافات بينهما أثناء جلوسهما على القهوة سويًا.

وكان قسم شرطة الهرم تلقى إشارة من مستشفى الهرم، تفيد بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بعدد من الطعنات في أنحاء متفرقة من الجسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن المتهم كان يجلس على القهوة مع المجني عليه، ثم اختلفا معًا بسبب المال، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن صديقه عدة طعنات متفرقة بجسده وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.