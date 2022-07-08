السيطرة على حريق شقة سكنية فى حلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حلوان، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، فيما تقوم القوات بأعمال التبريد لمكان الحريق منعًا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة حلوان.

على الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده لباقي الشقق السكنية وتمت السيطرة عليه، دون إصابات أو خسائر بالأرواح.