الجمعة 08 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يهنئ الشيخ محمد بن زايد بعيد الأضحى

السيسى
السيسى
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام  راضي بأن الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لسمو الشيخ محمد بن زايد متمنيًا سيادته للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل تقدم واستقرار، وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للسيد الرئيس على التهنئة الكريمة، متمنيًا لسيادته ولمصر كل الازدهار والرخاء.

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وائل لطفي

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