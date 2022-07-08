الرئيس السيسى يهنئ الشيخ محمد بن زايد بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لسمو الشيخ محمد بن زايد متمنيًا سيادته للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل تقدم واستقرار، وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للسيد الرئيس على التهنئة الكريمة، متمنيًا لسيادته ولمصر كل الازدهار والرخاء.