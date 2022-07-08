الخارجية الروسية: الغرب أخفق فى عزل روسيا بمجموعة العشرين

اعتبرت موسكو، الجمعة، أن الدول الغربية "أخفقت" في فرض مقاطعة على روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا، وذلك ردا على انتقادات لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تليجرام إن "خطة مجموعة السبع لمقاطعة روسيا في مجموعة العشرين أخفقت. لم يدعم أحد الأنظمة الغربية". ونفت أن يكون وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قاطع الاجتماعات، رافضة اتهامات بيربوك بأن موسكو ليس لديها أي "نية للحوار".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الوضع في أسواق الغذاء العالمية سيظل "متوترا" في خضم التداعيات الناتجة عن الصراع في أوكرانيا.

وأضاف بوتين في اجتماع جرى بثه عبر التليفزيون مع مجموعة من المسئولين أن روسيا "سيتعين عليها الوفاء بالتزاماتها بشأن الصادرات الغذائية".

وأدى نشر روسيا لقواتها المسلحة في أوكرانيا إلى اضطرابات في سوق الحبوب العالمية في ظل تعطل الصادرات الزراعية من أوكرانيا بسبب الحصار الروسي على أوديسا، وهي الميناء الرئيسي لأوكرانيا على البحر الأسود.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عقوبات الغرب ضد روسيا فاقمت كل شىء وزادت من تعقيد الوضع في مجال الغذاء حول العالم.

وحسب وكالة ريا نوفوستي الروسية، قال بوتين إن العقوبات ضد روسيا فاقمت كل شيء. وبالتحديد تلك المتعلقة بالطاقة، لقد ارتكبوا أخطاء في قطاع الطاقة أدت لارتفاع أسعار الغاز، والغاز هو أساس العديد من الأسمدة.

وأضاف: ارتفعت أسعار الأسمدة، وهذا يؤدي إلى أن الشركات بدأت في الإغلاق، بما في ذلك بأوروبا، وتراجعت توقعات الحصاد على الفور، بينما قفزت أسعار المواد الغذائية مرة أخرى.

وتابع: ثم بدأوا في فرض هذه العقوبات غير الشرعية، لأنها غير مدعومة من قبل مجلس الأمن الدولي. كل ما لا يدعمه قرار من مجلس الأمن الدولي، هو من وجهة نظر القانون الدولي غير شرعي وغير قانوني.

كما أشار بوتين إلى أن اللوم في أزمة الغذاء الوشيكة، يتم إلقاؤه على روسيا، على الرغم من أن الغرب أدى إلى تفاقم مشاكل البلدان النامية، من أجل حل مشاكله الخاصة.