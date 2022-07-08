الجمعة 08 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس السوري يزور محافظة حلب للمرة الأولى إثر اندلاع النزاع

الرئيس بشار الأسد
الرئيس بشار الأسد
ads

زار الرئيس بشار الأسد، الجمعة، محطة رئيسية لتوليد الكهرباء في شمال سوريا، وفق ما أعلنت الرئاسة، في أول زيارة معلنة الى محافظة حلب منذ اندلاع النزاع المستمر منذ أكثر من 11 عامًا.

وأورد حساب الرئاسة على تطبيق تلغرام أن الأسد زار محطة حلب الحرارية في ريف حلب الشرقي، ليشهد "إطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها".

ونقلت عن الأسد أنّ "محافظة حلب عانت جراء الإرهاب والتخريب أكثر من المحافظات الأخرى وبالتالي من حق أبناء حلب أن تكون المستفيد الأكبر من إصلاح المحطة" التي تعد من المحطات الرئيسية في سوريا ومن شأن إعادة العمل بها أن يسهم في توفير الكهرباء لحلب وضواحيها.

وقال الأسد إنّ "أعمال التأهيل والترميم في محطة حلب الحرارية تعطي رسالة واحدة هي أن كل العقبات والصعوبات تَسقط أمام الإرادة والتصميم".

وتعدّ هذه الزيارة الأولى للأسد الى محافظة حلب التي خرج الجزء الأكبر منها عن سيطرة القوات الحكومية بدءًا من العام 2012. واستعادت القوات الحكومية خلال السنوات الماضية السيطرة تدريجيًا على غالبية المحافظة إثر معارك حادة ضد الفصائل المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وتعتبر معركة السيطرة على مدينة حلب التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا، أبرز انتصارات القوات الحكومية بدعم روسي وأكبر الضربات التي تعرضت لها الفصائل المعارضة التي سيطرت على الأحياء الشرقية للمدينة بين العامين 2012 و2016.

ولم تستعد الحكومة السورية حتى الآن كامل المحافظة، خصوصًا الشريط الحدودي مع تركيا والذي تتوزع السيطرة عليه بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل سورية مدعومة من قوات تركية.

وبحسب الرئاسة، فإن إطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها سيولد 200 ميغاواط لتغذية محافظة حلب بالطاقة الكهربائية.

واستعاد الجيش السوري السيطرة على المحطة في 2016 إثر معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية التي استولى عليها في 2014.

وفي فبراير 2021، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في حلب عن بدء مشروع إعادة تأهيلها بدعم إيراني.

ووقعت دمشق وطهران في سبتمبر 2017 مذكرة تفاهم "للتعاون في مجال القطاع الكهربائي" تتضمن بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة حلب، إنشاء محطة توليد طاقة في اللاذقية وصيانة وتأهيل قطاعات كهربائية في مناطق أخرى.

الرئيس بشار الأسد شمال سوريا محطة حلب الحرارية بشار الأسد سوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

الأدعية المستحبة.. دعاء يوم عرفة 2022

أبرز عبارات التهنئة فى يوم عيد الأضحى 2022 

هل صيام يوم عرفة فرض على كل مسلم؟.. دار الإفتاء تجيب

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2022

بوستات تهنئة بيوم عيد الأضحى المبارك 2022

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جلال فراج

عز أبويا

د. محمد عفيفي

الحج زمان

د. رضا عطية

«سوء تفاهم».. هجائية مثقف مصرى لليسار الثقافى

ماجد حبته

مركز بحوث الفلزات

مدحت بشاى

العقاد ونبى الوطنية الصينى

عبد الرحيم طايع

أخطار افتتاننا بمجاذيب الصوفية

د. القس صفوت البياضى

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

اجتماع لمدة ساعتين.. لماذا ذهب وزير الجيش الإسرائيلى إلى رام الله؟

إسرائيل وتركيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران